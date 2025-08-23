Сподели Сподели
Черно море води с 1:0 след първото полувреме срещу Локомотив Пловдив в домакинството си от 6-ия кръг в Първа лига. Срещата е на стадион "Тича".

Георги Лазаров се разписа в 29-ата минута. Подаването бе на Асен Дончев.

При този резултат "моряците" ще съберат 14 точки на първа позиция, измествайки Левски и Лудогорец, а Локомотив ще остане четвърти, имащ 11.