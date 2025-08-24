Черно море и Локомотив Пловдив направиха 1:1 в 6-ия кръг от Първа лига. Срещата бе на стадион "Тича".откри в 29-ата минута. Подаването бе на. Адриан Кова фиксира крайния резултат във втората минута от добавеното време на второто полувреме."Моряците" събраха 12 точки и са трети. Локомотив също е с толкова, но една позиция надолу, заради по-скромната си голова разлика.