Двама българи в Топ 3 на основната схема на US Open при юношите
Световният номер 1 и шампион от "Уимбълдън" е един от големите фаворити за трофея.
Номер 4 в ранглистата Александър Василев, който е братовчед на звездата ни при мъжете Григор Димитров, ще е поставен под номер 3.
Причината е, че световният номер 3 Якопо Васами от Италия пропуска надпреварата.
Иванов ще бъде в горната част на схемата, а долната ще бъде оглавяване от втория в подреждането Андрес Сантамарта Роиг от Испания.
Състезателите ни при юношите са Иванов и Василев, а при девойките ще ни представят Елизара Янева и Йоана Константинова.
Състезанието при подрастващите в Ню Йорк започва на 31-и август.
