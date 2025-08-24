ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Добрич: До три месеца стадионът трябва да бъде с осветление
"Проектът трябва да завърши до около три месеца. Говорим за абсолютно всичко с монтирането на цялото осветление.
Доставките се правят от Америка. Всичко това вече е извършено, изпълнителят ни увери", сподели Йорданов.
“Имаме уверението, че още от другата седмица всички основи за цялата осветителна система ще бъдат изляти.
“Накрая ще останат само стълбовете, пилоните и осветлението", добави още кметът на Добрич.
Днес Добруджа приема Ботев (Враца) в мач от 6-ия кръг в Първа лига.
Двубоят е от 17:45 часа и е исторически за феновете на тима от Добрич, които чакат мач на любимците си в родния футболен елит на стадион "Дружба“ от 22 години насам.
Предходните домакинства на тима в Първа лига се играеха на стадион "Спартак" във Варна, защото този в Добрич бе без лиценз.
