Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Йордан Йорданов, кмет на Добрич, заяви че стадион "Дружба", на който от днес местния Добруджа ще домакинства срещите си от Първа лига, ще изгради осветление в рамките на три месеца. 

"Проектът трябва да завърши до около три месеца. Говорим за абсолютно всичко с монтирането на цялото осветление.

Доставките се правят от Америка. Всичко това вече е извършено, изпълнителят ни увери", сподели Йорданов. 

“Имаме уверението, че още от другата седмица всички основи за цялата осветителна система ще бъдат изляти. 

“Накрая ще останат само стълбовете, пилоните и осветлението", добави още кметът на Добрич. 

Днес Добруджа приема Ботев (Враца) в мач от 6-ия кръг в Първа лига.

Двубоят е от 17:45 часа и е исторически за феновете на тима от Добрич, които чакат мач на любимците си в родния футболен елит на стадион "Дружба“ от 22 години насам.

Предходните домакинства на тима в Първа лига се играеха на стадион "Спартак" във Варна, защото този в Добрич бе без лиценз.