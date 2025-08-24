, кмет на Добрич, заяви че стадион "Дружба", на който от днес местния Добруджа ще домакинства срещите си от Първа лига, ще изгради осветление в рамките на три месеца."Проектът трябва да завърши до около три месеца. Говорим за абсолютно всичко с монтирането на цялото осветление.Доставките се правят от Америка. Всичко това вече е извършено, изпълнителят ни увери", сподели Йорданов.“Имаме уверението, че още от другата седмица всички основи за цялата осветителна система ще бъдат изляти.“Накрая ще останат само стълбовете, пилоните и осветлението", добави още кметът на Добрич.Днес Добруджа приема Ботев (Враца) в мач от 6-ия кръг в Първа лига.Двубоят е от 17:45 часа и е исторически за феновете на тима от Добрич, които чакат мач на любимците си в родния футболен елит на стадион "Дружба“ от 22 години насам.Предходните домакинства на тима в Първа лига се играеха на стадион "Спартак" във Варна, защото този в Добрич бе без лиценз.