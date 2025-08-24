ЗАРЕЖДАНЕ...
Цанко Цанков с ново изключително постижение в плуването
Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия. Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия, допълни Илиев.
Цанков коментира, че се чувства щастлив. "Имах тежки кризи на преумора, в тези трудни моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си“, добави той.
Настоящата 2025-а година е една от успешните за Цанков. Той спечели златния медал през февруари на Световна купа по зимно плуване в ледени води в Гдиня, Полша. Българинът финишира първи в най-тежката дисциплина 1000 метра свободен стил с време 12:42:50 минути.
Актуални спортни новини:
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
