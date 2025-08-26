ЗАРЕЖДАНЕ...
Варненецът Христо Делчев, вратар № 1 на европейското по ватерпол: Играхме най-добрата водна топка на шампионата!
В Португалия лъвовете ликуваха с бронзови медали, посичайки домакините с 22:13, а нашето момче бе коронясано за "Вратар № 1 на европейското по водна топка" и грабна индивидуален приз.
Още трима ватерполисти на "Комодор" дадоха своя дан за успеха на трикольорите – Владимир Станков, Стефан Димитров и Ангел Георгиев. Треньори на младите лъвчета са Ивайло Пачелиев и варненецът Николай Райков.
Фамозен рейд
В груповата фаза на еврошампионата българите направиха фамозен рейд, детронирайки всичките си съперници. Нашите отвяха Ирландия – 28:8 и Дания – 23:8 и подчиниха Швейцария – 23:14. Трикольорите нанизаха 74 гола в 3 мача – чудесен атестат за офанзивна мощ на "А" отбора на България!
На ¼-финала българите отстраниха Литва – 21:9, а на ½-финала отстъпиха на Белгия след дузпи в инфарктен сблъсък, достоен за сценарий на трилър 15:16 (в редовното време 11:11).
Гордост, вълнение и разочарование
"Европейското в Португалия остави у мен смесени чувства - изпитвам гордост и вълнение, но и известна доза разочарование заради попуснатата възможност да достигнем така желания от нас финал. Всички бяхме сигурни, че можем да го спечелим!", вълнува се Христо Делчев.
Според национала най-трудният мач на трикольорите в груповата фаза е бил този срещу Швейцария: "Доминирахме заради доброто ни физическо състояние, както и поради факта, че тактическата постановка се изразяваше в това да играем преса на линия - тактика, която единствено ние използвахме на турнира".
Надежда за злато
Вратар № 1 на европейското определя полуфинала с Белгия като разочарование за отбора: "Не успяхме да играем по начина, по който треньорът ни изискваше. Усети се и липсата на Даниел Тотев, който е ключов играч за отбора. През цялото време бях убеден, че може да се върнем в мача, въпреки, че изравнихме на белгийците едва в последните 20 секунди на срещата".
Христо е убеден, че при изпълнението на дузпи късметът играе ключова роля.
"В редовното време успях да отразя 3 от 4 наказателни удара на белгийците и целят отбор смятахме, че победата на дузпи е съвсем възможна. За жалост обаче противникът ни успя да реализира всичките си наказателни удари и съответно отпаднахме. Смятам, че аз и отборът се представихме достойно и през целия турнир играхме най-качествената водна топка!", коментира талантливият вратар на "Комодор".
Невероятно ценно признание
Делчев признава, че наградата, която е спечелил в Португалия – "Вратар №1 на европейското първенство", е невероятно ценно признание, "доказателство, че усилията, които съм вкарал на тренировките в басейна, не са били напразни".
Благодарност към Майката и Младен Димитров
"Нищо от това нямаше да бъде възможно без помощта на моя клубен треньор в "Комодор" - Николай Николов-Майката, както и на моя ментор и много добър приятел - Младен Димитров. Младен е невероятен вратар! На него дължа всичките си успехи на вратарския пост! И той, и Майката винаги са ме подкрепяли - не само в моментите на възход, но и в тежките мигове на спад в представянето ми", благодарен е Христо Делчев.
Добавя, че заради интензивния график на националния отбор, играчите не са успели да вникнат в цялата красота на Португалия. "Имахме много мачове, за които трябваше да се възстановяваме и не можахме да се докоснем до бита, култрата и забележителностите на португалската култура", признава успешният страж.
Молитва за светло бъдеще
В заключение Христо изтъква че: "Българската водна топка се развива много добре в последните години. Талантът в българските спортисти го има и винаги ще го има. Всичко е въпрос на търпение и влагане на достатъчно средства и внимание в развитието на спорта!".
