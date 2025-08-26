ЗАРЕЖДАНЕ...
Увековечават още спортни легенди като графити във Варна
Използването на по-големи пространства дава възможност проектът да бъде разгърнат в мащаб и с по-добра визуализация и изработка, а и самите сгради ще бъдат освежени, изтъкна Георгиева. По думите ѝ използването на по-обширна площ за подобни творби ще постигне по-голямо въздействие върху публиката и ще донесе положителен ефект за естетизацията на обществени пространства, защото като изкуство "графити“ представлява стенопис в градска среда. Идеята за отдаване на почит на варненските спортни легенди чрез рисунки може да бъде реализирана още и върху стените на сградите в спортните бази, както и върху асфалт, посочи още Георгиева.
Съветът по въпросите на спорта единодушно гласува предложението за стенописите, като в рамките на следващата седмица членовете трябва да оформят и представят своите предложения и обосновка за спортните личности, които да бъдат изобразени, както и да посочат градски пространства. След това в дирекция "Култура и духовни дейности“ ще бъде оформено техническото задание и художественото оформление на проектите.
В рамките на редовното си заседание членовете на Обществения съвет единодушно се съгласиха да бъде внесена промяна на формулировката за отсъждане на почетни отличия в морската столица. Така с най-високото отличие – "Почетен гражданин на Варна“ ще могат да бъдат удостоявани всички олимпийски медалисти, а не само носителите на златни олимпийски медали.
Варненецът Христо Делчев, вратар № 1 на европейското по ватерпол: Играхме най-добрата водна топка на шампионата!
08:29
