Иван Иванов затрудни най-младия с победа над играч от Топ 100 на турнира на Рафаел Надал
Лидерът в световната ранглиста при юношите загуби с 6:7(6), 5:7 от 220-ия в класацията при мъжете Юстин Енгел от Германия на турнира от сериите "Чалънжър", който се провежда в академията на Рафаел Надал в Манакор, Майорка.
Двубоят продължи 2 часа и 3 минути, а 16-годишният българин деминстрира страхотна игра и се състезава като равен с равен със 17-годишния Енгел, който през сезона записа победа над 32-ия в света Алекс Микелсен от САЩ, както и над руснака Роман Сафиулин (94-и в света в момента) и австралиеца Джеймс Дъкуорт (106-и в момента).
За Иван Иванов сега предстои участие на последния за годината турнир от Големия шлем при юношите - US Open. Откритото първенство на САЩ започва на 31-и август за подрастващите, а младокът е първи поставен в основната схема.
Припомняме, че Иванов спечели "Уимбълдън", а преди това стигна полуфинал на "Ролан Гарос" до 18 години.
