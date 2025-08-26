Талант номер 1 в българския тенисизигра страхотен двубой срещу най-младия играч в света, постигнал победа над играч от "Топ 100" през сезона!Лидерът в световната ранглиста при юношите загуби с 6:7(6), 5:7 от 220-ия в класацията при мъжете Юстин Енгел от Германия на турнира от сериите "Чалънжър", който се провежда в академията нав Манакор, Майорка.Двубоят продължи 2 часа и 3 минути, а 16-годишният българин деминстрира страхотна игра и се състезава като равен с равен със 17-годишния Енгел, който през сезона записа победа над 32-ия в светаот САЩ, както и над руснака(94-и в света в момента) и австралиеца(106-и в момента).Засега предстои участие на последния за годината турнир от Големия шлем при юношите - US Open. Откритото първенство на САЩ започва на 31-и август за подрастващите, а младокът е първи поставен в основната схема.Припомняме, че Иванов спечели "Уимбълдън", а преди това стигна полуфинал на "Ролан Гарос" до 18 години.