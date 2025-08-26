ЗАРЕЖДАНЕ...
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
Седемкратният боксов първенец на България беше категоричен, че въпреки получаваните покани да се бие под чужд флаг през годините, иска да защитава единствено цветовете на трибагреника и да прослави родината си по света. Гостът ми беше откровен и за това дали за него е пречка в спорта фактът, че е от ромски произход.
"Аз не съм пратка. Не съм стока! Аз съм човек. Станал съм боксьор в България и искам да прославя родината си! Не желая да съм шампион за Франция или за някоя друга държава!
Станах 7 пъти шампион на България, а когато навърших 18 години получих покана за професионална среща. Имаше един румънец - Мирел Драган, световен шампион по кемпо, който го пребих като куче, а въпреки това му дадоха мача, защото беше организатор на събитието. Предизвиквам го на реванш - където и когато си пожелае! Да, бих искал и реванш с Марио Вергиев, но ако този път получа достатъчно време за адекватна подготовка. За да покажа на какво наистина съм способен.
Улицата ме е научила на много неща. Такива, които не се учат в училище...", загатна Стоилов и добави:
"С Борислав Велев сме играли много пъти на републикански първенства. Лични приятели сме и извън ринга. Той постигна всичко с двете си ръце. Негова среща с Петър Драганов ще бъде изключително интересна!".
