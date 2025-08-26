беше гост в "Неформално с Георги Петков". Боксьорът ни, с прякор, коментира своята аматьорска и професионална кариера на ринга, като поиска два реванша - с, с когото се срещна на MAX FIGHT, както и със световния шампион по кемпоСедемкратният боксов първенец на България беше категоричен, че въпреки получаваните покани да се бие под чужд флаг през годините, иска да защитава единствено цветовете на трибагреника и да прослави родината си по света. Гостът ми беше откровен и за това дали за него е пречка в спорта фактът, че е от ромски произход."Аз не съм пратка. Не съм стока! Аз съм човек. Станал съм боксьор в България и искам да прославя родината си! Не желая да съм шампион за Франция или за някоя друга държава!Станах 7 пъти шампион на България, а когато навърших 18 години получих покана за професионална среща. Имаше един румънец - Мирел Драган, световен шампион по кемпо, който го пребих като куче, а въпреки това му дадоха мача, защото беше организатор на събитието. Предизвиквам го на реванш - където и когато си пожелае! Да, бих искал и реванш с Марио Вергиев, но ако този път получа достатъчно време за адекватна подготовка. За да покажа на какво наистина съм способен.Улицата ме е научила на много неща. Такива, които не се учат в училище...", загатна Стоилов и добави:"С Борислав Велев сме играли много пъти на републикански първенства. Лични приятели сме и извън ринга. Той постигна всичко с двете си ръце. Негова среща с Петър Драганов ще бъде изключително интересна!".