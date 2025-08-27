С участието на 150 състезатели от 5 държави в НСБ "Спорт палас“ завърши юбилейното 50-о издание на най-стария детски шахматен турнир в Европа – "Морско конче“.Организатор на надпреварата валидна и за Национална купа България е ШК "Георги Даскалов“ с председател Красимир Даскалов със съдействието на Община Варна. Младите таланти премериха сили в 7 кръга по швейцарската система, разделени в няколко възрастови групи.1.Павел Лозанов – (Пристис Рс)2.Мартин Трифонов3.Велизар Петков – (Етър)1.Ния Бурванова – (ЦСКА)2.Ивона Русева – (Дунав Рс)3.Ема Бонева – (ЦСКА)1.Любомир Коларов – (Славия)2.Иван Екимов – (Орловец Гб)3.Добромир Тотев (Шумен)1.Герман Калиниченко2.Борислав Желязков – (Шумен)3.Мартин Кьосев – (Пристис Рс)1.Михаела Маринова - (ЦСКА)2.Катерина Бояджиева – (Спартак Пл)3.Спасимира Русева– (Дунав Рс)1.Александър Атанасов – (Тунджа 2009)2.Атанас Вангелов – (Свиленград 2013)3.Никола Нейчев – (Асеневци В.Т)1.Стефан Узунов – (Каиса Вн) 2.Олександър Безейко – (Украйна)3.Александър Валентинов – (ЦСКА)Най-малки участници в турнира са Пламена Йорданова и Никола Симеонов, а най-големи Кристиана Данева и Стефан Узунов – сподели неуморимият двигател на събитието Коста Ангелов.Класиралите се от първо до шесто място във всички възрасти си разделиха общия награден фонд иполучиха купи, медали и грамоти от организаторите.