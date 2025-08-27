Сподели Сподели
С участието на 150 състезатели от 5 държави в НСБ "Спорт палас“ завърши юбилейното 50-о издание на най-стария детски шахматен турнир в Европа – "Морско конче“.

Организатор на надпреварата валидна и за Национална купа България е ШК "Георги Даскалов“ с председател Красимир Даскалов със съдействието на Община Варна. Младите таланти премериха сили в 7 кръга по швейцарската система, разделени в няколко възрастови групи.

Класиране

Момчета до 8 г.

1.Павел Лозанов – (Пристис Рс)

2.Мартин Трифонов

3.Велизар Петков – (Етър)

Момичета 8-10 г.

1.Ния Бурванова – (ЦСКА)

2.Ивона Русева – (Дунав Рс)

3.Ема Бонева – (ЦСКА)

Момчета до 10 г.

1.Любомир Коларов – (Славия)

2.Иван Екимов – (Орловец Гб)

3.Добромир Тотев (Шумен)

Момчета до 12 г.

1.Герман Калиниченко

2.Борислав Желязков – (Шумен)

3.Мартин Кьосев – (Пристис Рс)

Девойки 12-14 г.

1.Михаела Маринова - (ЦСКА)

2.Катерина Бояджиева – (Спартак Пл)

3.Спасимира Русева– (Дунав Рс)

Юноши до 14 г.

1.Александър Атанасов – (Тунджа 2009)

2.Атанас Вангелов – (Свиленград 2013)

3.Никола Нейчев – (Асеневци В.Т)

Юноши до 16 г.

1.Стефан Узунов – (Каиса Вн)                                                                                  2.Олександър Безейко – (Украйна)

3.Александър Валентинов – (ЦСКА)

Най-малки участници в турнира са Пламена Йорданова и Никола Симеонов, а най-големи Кристиана Данева и Стефан Узунов – сподели неуморимият двигател на събитието Коста Ангелов.

Класиралите се от първо до шесто място във всички възрасти си разделиха общия награден фонд иполучиха купи, медали и грамоти от организаторите.