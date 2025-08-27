ЗАРЕЖДАНЕ...
Варна отново бе домакин на най-стария детски турнир по шахмат в Европа
Организатор на надпреварата валидна и за Национална купа България е ШК "Георги Даскалов“ с председател Красимир Даскалов със съдействието на Община Варна. Младите таланти премериха сили в 7 кръга по швейцарската система, разделени в няколко възрастови групи.
Класиране
Момчета до 8 г.
1.Павел Лозанов – (Пристис Рс)
2.Мартин Трифонов
3.Велизар Петков – (Етър)
Момичета 8-10 г.
1.Ния Бурванова – (ЦСКА)
2.Ивона Русева – (Дунав Рс)
3.Ема Бонева – (ЦСКА)
Момчета до 10 г.
1.Любомир Коларов – (Славия)
2.Иван Екимов – (Орловец Гб)
3.Добромир Тотев (Шумен)
Момчета до 12 г.
1.Герман Калиниченко
2.Борислав Желязков – (Шумен)
3.Мартин Кьосев – (Пристис Рс)
Девойки 12-14 г.
1.Михаела Маринова - (ЦСКА)
2.Катерина Бояджиева – (Спартак Пл)
3.Спасимира Русева– (Дунав Рс)
Юноши до 14 г.
1.Александър Атанасов – (Тунджа 2009)
2.Атанас Вангелов – (Свиленград 2013)
3.Никола Нейчев – (Асеневци В.Т)
Юноши до 16 г.
1.Стефан Узунов – (Каиса Вн) 2.Олександър Безейко – (Украйна)
3.Александър Валентинов – (ЦСКА)
Най-малки участници в турнира са Пламена Йорданова и Никола Симеонов, а най-големи Кристиана Данева и Стефан Узунов – сподели неуморимият двигател на събитието Коста Ангелов.
Класиралите се от първо до шесто място във всички възрасти си разделиха общия награден фонд иполучиха купи, медали и грамоти от организаторите.
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
26.08
Варненецът Христо Делчев, вратар № 1 на европейското по ватерпол: Играхме най-добрата водна топка на шампионата!
26.08
