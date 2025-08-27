ЗАРЕЖДАНЕ...
Кошмар! България завърши без победа Световното по волейбол
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Волейбол
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
След като отстъпихме на Канада и Турция, днес паднахме и от непретенциозния тим на Испания с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25).
Туркините логично спечелиха групата, след като победиха канадките с 3:0. Двата отбора продължиха на осминафиналите. България и Испания напускат Тайланд.
Разочарованието от първите два мача беше обзело отбора, воден от Антонина Зетова. В началото на първия гейм успявахме да сме равностойни на Испания. Пробивът на съперника дойде при 17:15. Успяхме да го неутрализираме с равенство, но вместо ние да поведем, допуснахме 17:21. Тогава вярата ни, че ще спечелим частта приключи и паднахме с 22:25.
Вторият гейм беше много лош за България. Испанките ни дръпнаха с 12:4 и твърде рано предрешиха изхода му. Още една дълга серия доведе резултата до 19:9. Накрая Испания затвърди успеха си с 25:14.
В третия гейм най-накрая България показа какво може наистина. Започна голяма битка, в която Мирослава Паскова беше над всички. Първо испанките поведоха с 15:12, но ние им отвърнахме с пет поредни точки. Последното равенство беше при 22:22. След това три поредни български точки, завършени с ас на Нася Димитрова донесоха нашия успех.
Вместо да надградим върху него, ние се сринахме в четвъртата част. Рано поведохме, за да започнем да отстъпваме инициативата на Испания. Четири пъти съперникът направи серии от по три поредни точки, което му донесе и успех – 25:18.
България си тръгва като последен в групата с два спечелени гейма – по един срещу Испания и Канада.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.