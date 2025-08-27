ЗАРЕЖДАНЕ...
Руи Мота: Трябва да направим повече от това, което направихме в първия мач
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ludogorets.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Първата среща в Скопие финишира с успех за западните ни съседи с 2:1 след обрат.
"Трябва да направим повече от това, което направихме в първия мач. Направихме анализ на първия двубой. Разбрахме какво трябва да променим. Очакваме утре да го приложим терена", започна португалският специалист.
"Агибу Камара, Квадво Дуа и Йоел Андерсон са контузени и продължава тяхното възстановяване".
"От първата минута нашата идея ще е да спечелим мача. Надявам се резултатът в първия мач да е случайност, която просто се е случила", добави Мота.
"Беше много важно. Знаехме, че можем да отложим само един мач. Беше важно да го направим точно сега между двата мача от плейофите. Мисля, че това е предимство за нас, защото играем през 3-4 дни, а за нас беше важно да работим тази седмица и да се възстановим", финишира специалистът.
/
Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си
19:35
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
26.08
Варненецът Христо Делчев, вратар № 1 на европейското по ватерпол: Играхме най-добрата водна топка на шампионата!
26.08
