, треньор на българския шампион Лудогорец, говори пред медии преди утрешния реванш със северномакедонския първенец Шкендия в плейофа за място в основната фаза на Лига Европа.Първата среща в Скопие финишира с успех за западните ни съседи с 2:1 след обрат."Трябва да направим повече от това, което направихме в първия мач. Направихме анализ на първия двубой. Разбрахме какво трябва да променим. Очакваме утре да го приложим терена", започна португалският специалист."Агибу Камара, Квадво Дуа и Йоел Андерсон са контузени и продължава тяхното възстановяване"."От първата минута нашата идея ще е да спечелим мача. Надявам се резултатът в първия мач да е случайност, която просто се е случила", добави Мота."Беше много важно. Знаехме, че можем да отложим само един мач. Беше важно да го направим точно сега между двата мача от плейофите. Мисля, че това е предимство за нас, защото играем през 3-4 дни, а за нас беше важно да работим тази седмица и да се възстановим", финишира специалистът.