Световната рекордьорка и планетарна шампионка в скока на височиназавърши на второ място на финалния турнир от Диамантената лига, провеждащ се в Цюрих, Швейцария.Украинката, която през миналата година подобри почти 37-годишния планетарен рекорд, държан от българката, завърши с 2.02 метра, оставайки на втора позиция, веднага след двукратната световна шампионка в зала. Австралийката записа поредната си победа над Магучих, финиширайки с нов рекорд на Океания от 2.04 метра.Постижението на Олислагерс е и №1 в света за сезона.В "Топ 3" днес влезе. Тя подобри националния рекорд на Великобритания, след като преодоля точно 2.00 м за третото място.