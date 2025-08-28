Мегазвездата на световния футболобяви голямата новина, че ще изиграе последния си двубой с тима на Аржентина в квалификационен мач!Това ще се случи в пресявките за Мондиал 2026 с тима на Венецуела."Това ще бъде много специален мач за мен, защото е последният домакински квалификационен мач. Не знам дали ще има още приятелски мачове, но това е специален мач, затова семейството ми ще бъде с мен на този ден. Не знам какво ще се случи след това, но това е отношението, което ще заемем към мача“, заяви Бълхата.Двубоят между гаучосите и Венецуела ще се проведе на 5-и септември от 02:30 часа българско време на стадион "Монументал" в Буенос Айрес. В тима на гостите за мача е играчът на ЛевскиАржентина се класира предсрочно за Мондиал 2026, където ще защитава трофея си от шампионата на планетата в Катар 2022.