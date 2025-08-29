Сподели Сподели
Българският шампион Лудогорец се класира за основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа след като елиминира след продължения северномакедонския първенец Шкендия. 

Редовното време днес завърши при резултат 2:1 за българите, но след поражение със същия резултат преди седмица в Скопие, се наложи двата тима да играят продължения.

Там Лудогорец вкара две попадения за крайното 4:1.

Днес резултатът на "Хювефарма арена" в Разград откри Едвин Куртулуш. Шведът бе точен в 9-ата минута. Националът Ивайло Чочев покачи на 2:0 в 24-ата след пас на Дерой Дуарте

За гостите се разписа Фабрис Тамба. Сенегалецът бе точен в 64-ата минута. Асистенцията даде ветеранът Бесарт Ибраими

В продълженията головете за тима, воден от Руи Мота, вкараха резервите Бърнард Текпетей и Ерик Биле. Първият бе точен в 98-ата минута след пас на Филип Калоч, а вторият се разписа в добавеното време на второто продължение за крайното 4:1.