Лудогорец се пребори за място в основната фаза на Лига Европа
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Редовното време днес завърши при резултат 2:1 за българите, но след поражение със същия резултат преди седмица в Скопие, се наложи двата тима да играят продължения.
Там Лудогорец вкара две попадения за крайното 4:1.
Днес резултатът на "Хювефарма арена" в Разград откри Едвин Куртулуш. Шведът бе точен в 9-ата минута. Националът Ивайло Чочев покачи на 2:0 в 24-ата след пас на Дерой Дуарте.
За гостите се разписа Фабрис Тамба. Сенегалецът бе точен в 64-ата минута. Асистенцията даде ветеранът Бесарт Ибраими.
В продълженията головете за тима, воден от Руи Мота, вкараха резервите Бърнард Текпетей и Ерик Биле. Първият бе точен в 98-ата минута след пас на Филип Калоч, а вторият се разписа в добавеното време на второто продължение за крайното 4:1.
