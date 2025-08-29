Българският шампион Лудогорец се класира за основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа след като елиминира след продължения северномакедонския първенец Шкендия.Редовното време днес завърши при резултат 2:1 за българите, но след поражение със същия резултат преди седмица в Скопие, се наложи двата тима да играят продължения.Там Лудогорец вкара две попадения за крайното 4:1.Днес резултатът на "Хювефарма арена" в Разград откри. Шведът бе точен в 9-ата минута. Националътпокачи на 2:0 в 24-ата след пас наЗа гостите се разписа. Сенегалецът бе точен в 64-ата минута. Асистенцията даде ветеранътВ продълженията головете за тима, воден от, вкараха резервите. Първият бе точен в 98-ата минута след пас на, а вторият се разписа в добавеното време на второто продължение за крайното 4:1.