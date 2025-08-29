ЗАРЕЖДАНЕ...
Реорганизират движението в седем области заради колоездачната обиколка на България
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение като линейки, пожарни и др.
За планиране на пътуванията на шофьорите предоставяме маршрута на колоездачната обиколка, която преминава по участъци от републиканската пътна мрежа.
На 31-ви август е първият етап от състезанието, който ще преминава по път II-99 Приморско – Бургас, път I-9 кв. "Крайморие“ – кв. "Победа“ в Бургас, по третокласната пътна мрежа през Горно Езерово – Братово – Равнец – Трояново – Вратица – Караново – Айтос, по път I-6 Айтос – Ветрен - Бургас. Началният час е 14:30 ч. в Приморско, финалът е в Бургас.
На 1-и септември е вторият етап на състезанието, който ще е по Подбалканския път I-6 Карнобат – Казанлък. Началният час е 14:15 ч. в Карнобат, а финалът е в Казанлък.
На 2-и септември третият етап от състезанието ще преминава по Подбалканския път I-6 Казанлък – Карлово – Сопот – Кърнаре, по път II-35 Кърнаре – Троян през Троянски проход. Започва в 14 ч. в Казанлък и завършва в Троян.
На 3-и септември е четвъртият етап от състезанието. Той ще премине по път III-357 Троян – Орешак – Велчево, по път III-3505 Велчево – Дебнево, по път III-404 през Бериево – Градница, по общински път през Душево, по път II-44 Драгановци – Янковци – Габрово, по път I-5 Габрово – Казанлък през проход "Шипка“, по Подбалканския път I-6 Казанлък – Сливен. Началният час е 12:30 ч. в Троян, финалът е в Сливен.
На 4-и септември е петият етап от състезанието, който ще преминава по Подбалканския път I-6 Сливен – Калояново – Трапоклово, по път I-7 "Петолъчката“ – Мокрен, по път II-48 Мокрен – Градец, по път III-488 Градец – Ичера – Сливен. Стартът е в 14:30 ч. в Сливен, а финалът на състезанието отново ще е в Сливен.
Още от категорията
/
Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си
27.08
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
26.08
Варненецът Христо Делчев, вратар № 1 на европейското по ватерпол: Играхме най-добрата водна топка на шампионата!
26.08
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.