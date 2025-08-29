На 30 август /събота/, от 16.30 ч., на стадион "Локомотив“ във Варна ще се проведе четвъртото издание на футболния турнир за ветерани в памет на легендите Живко Господинов и Стефан Найденов.Двамата са едни от най-великите футболисти в клубната история на Спартак и българския футбол през 80-те години на миналия век. Господинов е рекордьор по участия в националния отбор за клуба и участник на СП в Мексико през 1986 г., а Найденов е номер едно по отбелязани голове в елита.Организатори на събитието са бившите играчи на "соколите“ Пламен Казаков и Антон Вълчанов със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Зоналния съвет на БФС - Варна.В надпреварата, която ще се проведе на терен "Живко Господинов“,ще се включат ветераните на Спартак, Черно море и Суворово, а четвъртия участник все още се уточнява. Те ще играят в две полувремена по 20 минути, като победителите в полуфиналите ще спорят за първото място, а загубилите за третата позиция.