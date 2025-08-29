На 30 август /събота/, от 15.00 ч., в Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна ще се проведе XXI издание на Републиканския турнир по конен спорт за купите на СУ "Св. Климент Охридски“.Събитието се организира съвместно от Спортен клуб по конен спорт "Варна“ и дирекция "Спорт“ към Община Варна и с любезното съдействие на на ПФК "Черно море“, рекламна агенция Имидж, Орифлейм България и други.Тази година участниците в атрактивната надпревара ще премерят сили в шест конкурсни изпитания по прескачане на препятствия. Това са X паркур до 60 см, най-новата дисциплина - "Паркур за дами с височина на препятствията до 100 см "Lady’s Cup", "Паркур по хронометър до 105 см – отворен“, "Паркур две фази до 110 см“, "Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер“ и гвоздеят на програмата – "Надскачане на троен бариер“.За най-малките също ще има няколко изненади:- От 14:00 до 18:00 ч - Тематична работилница по боядисване на подкови – цена 20.00 лв / 10.23 евро с включени материали. От 14:00 до 18:30 ч - Езда на манеж, с инструктор- 10 минути - 12,00 лв. / 6,14 €Място: Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена“ – вход от централния вход на градината до спирка "Ботаническа градина“Билети на касата на Екопарк Варна в деня на турнира:- Вход за възрастни - 6,00 лв. / 3,07 €- Вход за ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 3,00 лв. / 1,53 €- Вход за деца до 4 г. /със семеен придружител/ – безплатно- Вход за деца от 4 до 7 г. /със семеен придружител/ - 3,00 лв. / 1,53 € /дете- Лек автомобил - 6,00 лв. / 3,07 € /календарен ден- Микробус, автобус - 9,00 лв. / 4,60 € /календарен ден.