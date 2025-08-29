Сподели Сподели
На 30 август /събота/, от 15.00 ч., в Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна ще се проведе XXI издание на Републиканския турнир по конен спорт за купите на СУ "Св. Климент Охридски“.

Събитието се организира съвместно от Спортен клуб по конен спорт "Варна“ и дирекция "Спорт“ към Община Варна и с любезното съдействие на на ПФК "Черно море“, рекламна агенция Имидж, Орифлейм България и други.

Тази година участниците в атрактивната надпревара ще премерят сили в шест конкурсни изпитания по прескачане на препятствия. Това са X паркур до 60 см, най-новата дисциплина  - "Паркур за дами с височина на препятствията до 100 см "Lady’s Cup", "Паркур по хронометър до 105 см – отворен“, "Паркур две фази до 110 см“, "Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер“ и гвоздеят на програмата – "Надскачане на троен бариер“.

За най-малките също ще има няколко изненади:

- От 14:00 до 18:00 ч - Тематична работилница по боядисване на подкови – цена 20.00 лв / 10.23 евро с включени материали

. От 14:00 до 18:30 ч - Езда на манеж, с инструктор- 10 минути - 12,00 лв. / 6,14 €

Място: Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена“ – вход от централния вход на градината до спирка "Ботаническа градина“

Билети на касата на Екопарк Варна в деня на турнира:

- Вход за възрастни - 6,00 лв. / 3,07 €

- Вход за ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 3,00 лв. / 1,53 €

- Вход за деца до 4 г. /със семеен придружител/ – безплатно

- Вход за деца от 4 до 7 г. /със семеен придружител/ - 3,00 лв. / 1,53 € /дете

- Лек автомобил - 6,00 лв. / 3,07 € /календарен ден

- Микробус, автобус - 9,00 лв. / 4,60 € /календарен ден.