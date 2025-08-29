ЗАРЕЖДАНЕ...
XXI Републикански турнир по конен спорт за купите на Софийския университет ще се проведе във Варна
Събитието се организира съвместно от Спортен клуб по конен спорт "Варна“ и дирекция "Спорт“ към Община Варна и с любезното съдействие на на ПФК "Черно море“, рекламна агенция Имидж, Орифлейм България и други.
Тази година участниците в атрактивната надпревара ще премерят сили в шест конкурсни изпитания по прескачане на препятствия. Това са X паркур до 60 см, най-новата дисциплина - "Паркур за дами с височина на препятствията до 100 см "Lady’s Cup", "Паркур по хронометър до 105 см – отворен“, "Паркур две фази до 110 см“, "Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер“ и гвоздеят на програмата – "Надскачане на троен бариер“.
За най-малките също ще има няколко изненади:
- От 14:00 до 18:00 ч - Тематична работилница по боядисване на подкови – цена 20.00 лв / 10.23 евро с включени материали
. От 14:00 до 18:30 ч - Езда на манеж, с инструктор- 10 минути - 12,00 лв. / 6,14 €
Място: Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена“ – вход от централния вход на градината до спирка "Ботаническа градина“
Билети на касата на Екопарк Варна в деня на турнира:
- Вход за възрастни - 6,00 лв. / 3,07 €
- Вход за ученици, студенти и пенсионери (при представяне на удостоверителен документ) – 3,00 лв. / 1,53 €
- Вход за деца до 4 г. /със семеен придружител/ – безплатно
- Вход за деца от 4 до 7 г. /със семеен придружител/ - 3,00 лв. / 1,53 € /дете
- Лек автомобил - 6,00 лв. / 3,07 € /календарен ден
- Микробус, автобус - 9,00 лв. / 4,60 € /календарен ден.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
