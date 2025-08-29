ЗАРЕЖДАНЕ...
Син на легенда във Формула 1 дебютира на Монца с Никола Цолов
Той ще кара за AIX Racing като освен това става вторият потвърден играч на този отбор за следващата година, присъединявайки се към вече обявения Йеван Давид.
Фернандо Баричело е на 19 години като след по-малко от 2 седмици ще навърши 20.
Карал е в бразилската и испанската Формула 4, както и във Формула 4 на Обединени арабски емирства.
За момента има 21 старта, в които е постигнал 6 подиума и има 2 победи.
Финалът на сезона във Формула 3 ще се проведе между 5-и и 7-и септември в Монца като там българинът Никола Цолов ще се опита да завърши на второ място в генералното класиране. Младият ни талант кара за Кампос Рейсинг.
