Синът на легендарният пилот от Формула 1се присъединява към Формула 3 за финала на сезона!Той ще кара за AIX Racing като освен това става вторият потвърден играч на този отбор за следващата година, присъединявайки се към вече обявенияе на 19 години като след по-малко от 2 седмици ще навърши 20.Карал е в бразилската и испанската Формула 4, както и във Формула 4 на Обединени арабски емирства.За момента има 21 старта, в които е постигнал 6 подиума и има 2 победи.Финалът на сезона във Формула 3 ще се проведе между 5-и и 7-и септември в Монца като там българинътще се опита да завърши на второ място в генералното класиране. Младият ни талант кара за Кампос Рейсинг.