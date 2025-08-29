ЗАРЕЖДАНЕ...
Ботев Враца събори Черно море за първи път от 7 години!
Мачът се игра на стадион "Христо Ботев" във Враца.
Попадението за врачани отбеляза нападателят Владислав Найденов в 50-ата минута.
Това е първа загуба за "моряците" в елита през сезон 2025/26.
Ботев (Враца) спряха и серията от 7 поредни победи на Черно море в директните двубои (само в официални срещи).
За последно днешните домакини бяха стигали до успех над този съперник в официален мач през ноември 2018-а година с 2:1 на свой терен.
С успеха Ботев се изкачи на 7-а позиция с 10 точки. Черно море са 4-и с 12 пункта.
