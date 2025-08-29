Илиан Илиев, треньор на Черно море, беше много недоволен след първото поражение на тима през новия сезон в елита на родния футбол. "Моряците" загубиха гостуването си на Ботев във Враца като спряха серия от 7 поредни успеха срещу този съперник.
"И ние си задаваме този въпрос – какво се случва. След дербито не знаем какво се случва. Днес стана най-логичното. Можеше да измъкнем някое равенство 0:0, но поведението не ни е добро в тези последни два мача. Почивката идва навреме, за да изчистим главите на играчите, да променим поведението, желанието, хъса, агресията – неща, с които сме се отличавали в последните години“, започна Илиев.
"Нормална загуба според това, което показахме. Добър момент е, че има пауза. Агресията, самочувствието не бяха на необходимото ниво. По-плахо влязохме в мача. Куцаше ни изнасянето и оттам идва и липсата на ефективност в атаката“, добави още той.
"Ние трябва да си върнем манталитета, с който спечелихме много неща в последните години. Ако не го направим, ще страдаме. Трябва да видим къде са ни грешките, за да ги коригираме. Ние качеството го имаме, но качество без нещата, които изброих в началото, отива на вятъра“, завърши наставникът на варненци.
