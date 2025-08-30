ЗАРЕЖДАНЕ...
Локомотив Пловдив атакува върха в Първа лига във Варна днес
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Lokomotiv Plovdiv
Мачът започва в 19:00 часа българско време на стадион "Спартак" в морската ни столица.
Домакините се намират на 13-а позиция във временното класиране с актив от едва 4 точки. "Соколите" нямат победа от старта на сезона в елита, регистрирайки 4 равенства и 2 загуби.
Локомотив са на другия полюс. "Смърфовете", които едва се спасиха през миналата кампания от това да не изпаднат, са на 5-а позиция с 12 пункта от 3 успеха и 3 равенства. Пловдивчани могат да излязат още днес поне временно на върха, ако спечелят гостуването.
В директните двубои Спартак (Варна) са в серия от 2 поредни успеха.
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Plovdiv19261926
преди 25 мин.
Незнам за Локото, ама след днешните мачове, индианците празните кратуни ще са фара на колоната, последно място, най много ще им отива на това селско недоразумение.
