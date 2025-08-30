ЗАРЕЖДАНЕ...
Изумително! Диктор получи червен картон на евромач!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© sportbible.com
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Румънският тим Университатя Крайова си осигури място в петъчния жребий на Лигата на конференциите, след като победи отбора от Суперлигата на Турция Истанбул Башакшехир в два мача. След като записа победа с 2:1 над турския си опонент миналата седмица, Крайова се възползва от победата в четвъртък, след голове на Александру Чикалдау, Стефан Баярам и Стивън Нсимба за обща победа с 5:2.
Около девет минути преди края на редовното време, Нсимба направи резултата 3:1. Но мигове по-късно, в доста забележителна сцена на стадион "Йон Облеменку“, нещата излязоха извън контрол, когато дикторът на стадиона на Крайова получи директен червен картон от немския съдия Даниел Шлагер.
Шлагер размаха червен картон, докато коментаторът на стадиона изкрещя името на Нсимба на присъстващите. Не е съвсем ясно защо му бе дадена заповед да напусне, но журналистът Филип Чеслински твърди, че по време на бой между играчите на двата тима, коментаторът "се е разхождал с микрофон и е викал в лицата на противниковите футболисти и съдията“. Споделете с нас в коментарите.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Варна е домакин на 4-тия футболен турнир за ветерани в памет на Живко Господинов и Стефан Найденов
29.08
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.