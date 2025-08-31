ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте класирането при пилотите във Формула 1 след Гран при на Нидерландия 2025
1. Оскар Пиастри (Австралия/МакЛарън) - 309 точки
2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 275 точки
3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 205 точки
4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 184 точки
5. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 151 точки
6. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 109 точки
7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 64 точки
8. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - 64 точки
9. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - 37 точки
10. Исак Хаджар (Франция/Рейсинг Булс) - 37 точки
11. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) - 32 точки
12. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - 30 точки
13. Естебан Окон (Франция/Хаас) - 28 точки
14. Пиер Гасли (Франция/Алпин) - 20 точки
15. Лиъм Лоусън (Нова Зеландия/Рейсинг Булс) - 20 точки
16. Оливър Берман (Великобритания/ Хаас) - 16 точки
17. Карлос Сайнц-младши (Бразилия/ Уилямс) - 16 точки
18. Габриел Бортолето (Бразилия/Кик Заубер) - 14 точки
19. Юки Цунода (Япония/Ред Бул Рейсинг) - 12 точки
20. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) - 0 точки
21. Джак Дуън (Австралия/Алпин) - 0 точки
