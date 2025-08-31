Сподели Сподели
Класиране при пилотите във Формула 1 след 15 от общо 24 състезания на сезон 2025:

1. Оскар Пиастри (Австралия/МакЛарън) - 309 точки

2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 275 точки

3. Макс Ферстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 205 точки 

4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 184 точки

5. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 151 точки

6. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 109 точки

7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 64 точки

8. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - 64 точки

9. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - 37 точки

10. Исак Хаджар (Франция/Рейсинг Булс) - 37 точки

11. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) - 32 точки

12. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - 30 точки

13. Естебан Окон (Франция/Хаас) - 28 точки

14. Пиер Гасли (Франция/Алпин) - 20 точки

15. Лиъм Лоусън (Нова Зеландия/Рейсинг Булс) - 20 точки 

16. Оливър Берман (Великобритания/ Хаас) - 16 точки

17. Карлос Сайнц-младши (Бразилия/ Уилямс) - 16 точки

18. Габриел Бортолето (Бразилия/Кик Заубер) - 14 точки

19. Юки Цунода (Япония/Ред Бул Рейсинг) - 12 точки

20. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) - 0 точки 

21. Джак Дуън (Австралия/Алпин) - 0 точки