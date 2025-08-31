Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Цялостно класиране от Гран при на Нидерландия във Формула 1 за сезон 2025: 

1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън)       - 1:38:29.849 минути*

2. Макс Верстапен (Нидерландия/Ред Бул)     - на 1.271 секунди

3. Исак Хаджар (Франция/Рейсинг Булс)        - на 3.233

4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес)   - на 5.654

5. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)        - на 6.327

6. Оливър Берман (Великобритания/Хаас)      - на 9.044

7. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)         - на 9.497

8. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин)   - на 11.709

9. Юки Цунода (Япония/Ред Бул)              - на 13.597

10. Естебан Окон (Франция/Хаас)             - на 14.063

11. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин)      - на 14.511

12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс)    - на 17.063

13. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс)    - на 17.376

14. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер)       - на 19.725

15. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер)     - на 21.565

16. Кими Антонели (Италия/Мерцедес)         - на 22.029

17. Пиер Гасли (Франция/Алпин)              - на 23.629

18. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън)   - отпаднал

19. Шарл Льоклер (Монако/Ферари)            - отпаднал

20. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари)   - отпаднал

* Най-бърза обиколка на Пиастри за 1:12.271 минути.