Цялостно класиране от Гран при на Нидерландия във Формула 1
1. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън) - 1:38:29.849 минути*
2. Макс Верстапен (Нидерландия/Ред Бул) - на 1.271 секунди
3. Исак Хаджар (Франция/Рейсинг Булс) - на 3.233
4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - на 5.654
5. Александър Албън (Тайланд/Уилямс) - на 6.327
6. Оливър Берман (Великобритания/Хаас) - на 9.044
7. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин) - на 9.497
8. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - на 11.709
9. Юки Цунода (Япония/Ред Бул) - на 13.597
10. Естебан Окон (Франция/Хаас) - на 14.063
11. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин) - на 14.511
12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс) - на 17.063
13. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс) - на 17.376
14. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер) - на 19.725
15. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер) - на 21.565
16. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - на 22.029
17. Пиер Гасли (Франция/Алпин) - на 23.629
18. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - отпаднал
19. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - отпаднал
20. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - отпаднал
* Най-бърза обиколка на Пиастри за 1:12.271 минути.
Актуални спортни новини:
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
