Бойното събитие на годината - SENSHI 28 Grand Prix ще покаже сериозни и експлозивни сблъсъци в атрактивната категория 95+ кг на плажната арена в к.к. Св. Св. Константин и Елена във Варна на 13 септември. Това ще бъде първият по рода си турнир за SENSHI в най-тежкия състезателен формат, познат в бойните спортове от легендарните години на К-1.Но това, което прави SENSHI 28 Grand Prix истински историческо събитие, е нещо повече от мащабния турнир. Това е присъствието на шест легенди, чиито имена са написани със златни букви в историята на К-1 Grand Prix. Те не са просто свидетели на този формат – те са неговото въплъщение. Те са бойците, които стотици хиляди фенове по света са аплодирали по арените и залите на Токио, Осака и Амстердами още големи градове по цял свят. Хората, които знаят какво означава да излезеш на ринга и да преминеш през няколко тежки битки в една-единствена вечер. Само те познават цената на всяка победа – болката, изтощението, стратегиите и волята да останеш на крака, когато тялото отказва.Сега именно тези икони пристигат в България – не като състезатели, а като съдии, рефери и пазители на високия стандарт на Grand Prix. Ернесто Хуст, Семи Шилт, Франциско Фильо, Николас Петас, Анди Зауер и Алберт Краус пристигат у нас, за да предадат своето знание и дух на новото поколение бойци и да вдъхнат величието на един от най-емблематичните формати в бойните спортове.Ернесто Хусте четирикратен световен шампион на K-1, световен шампион по савате, световен шампион на ISKA по фул контакт и световен шампион по муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.В бойните среди Ернесто Хуст е считан за един от най-великите кикбоксъри на всички времена. Прякорът му "Мистър Перфектен“ произтича от способността му да изпълнява сложни комбинации с почти машинно-прецизна техника.В ледгендарното K-1 Grand Prix 1993, което е и първото издание на K-1 World Grand Prix, Ернесто Хуст побеждава Петер Артс с решение на съдиите в четвъртфиналите, нокаутира Морис Смит в полуфиналите и се класира за финала на турнира, където е победен от Бранко Цикатич. Grand Prix титлите си завоюва безапелационно през 1997, 2000, 2001 и 2002 година.Семи Шилт е четирикратен K-1 Grand Prix шампион, K-1 световен шампион, шампион на Glory Grand Slam 16-man tournament, световен шампион на Glory, трикратен носител на титлата King of Pancrase и двукратен световен Кудо шампион, президент на KWU SENSHI Европа, член на борда на директорите на KWU SENSHI. С три поредни Grand Prix титли Семи Шилт е поставил висока летва за преодоляване от бойците, търсещи бойната слава.Отличната физическа подготовка и огромният размер на Семи Шилт му позволяват да се бори изтощително, изморявайки противниците си с удари от разстояние. Неговият техничен стил и издръжливост го правят и много труден за сваляне – Шилт е бил нокаутиран само два пъти в кариерата си в кикбокса.В интервю пред английската спортна медия Bloody Elbow наскоро той сподели, че е готов да използва забележителния си опит като единственият кикбоксър, спечелил пет големи турнира в тежка категория, за да даде съвети на бойците, които ще участват в първото Grand Prix на SENSHI на 13 септември.Николас Петас e eвропейски и световен шампион по карате, последният учи-деши на Масутацу Ояма, водещ на ринга на бойната галавечер SENSHI, член на борда на директорите на KWU SENSHI. Петас е големият шампион в K-1 Grand Prix на Япония 2001. Победата му е над опитната японска каратека Акио Мори - Мусаши пред 40 000 публика в Tokio Dome.В края на бойната си кариера Петас постига сензационна победа с нокаут над южнокорейския гигант Ким Йонг-Хюн на K-1 PREMIUM 2007 Dynamite!! на 31 декември 2007 г. В този мач Петас изтощава Ким, който е с 39 см по-висок от него и тежи с над 63 кг повече, с поредица от лоу кикове, преди да го нокаутира 41 секунди след началото на втория рунд. Този нокаут е и до днес рекорд за по-нисък мъж, който е спрял гигант в бойни спортове судари от стойка. Разликата в ръста на бойците е наистина значителна - 1,78 м срещу 2,17 м.Франциско Фильо е 2-кратен шампион на K-1 Grand Prix, абсолютен световен киокушин шампион през 1999 г., световен киокушин шампион през 1997 г., 4-кратен бразилски шампион, 3-кратен южноамерикански шампион, завършил успешно предизвикателството "100 боя“ (битки със 100 човека за един ден) през 1999 г. и то два пъти - в Япония и Бразилия. Президент на KWU SENSHI Южна Америка и член на борда на директорите на KWU SENSHI.Бразилският шампион Фильо прави своя професионален дебют в K-1 на 20 юли 1997 г. на турнира K-1 Dream 1997 с победа над любимеца на няколко поколения бойни фенове – каратеката и кикбоксьор Анди Хуг. Интересно за него е, че Фильо има още една победа срещу Анди Хуг на 5-тото световно първенство по киокушин през 1991 г. с нокаут, постигнат в последната секунда на третия рунд. Двете му последователни титли от K-1 Grand Prix турнири през 2000 и 2001показват шампионските му качества и заслужено поставят името му сред легендите на бойните спортове.Алберт Краус е първият K-1 световен шампион на MAX Tournament през 2002 г., както и първият SUPERKOMBAT шампион в средна категория. Краус е носител и на четири отделни световни титли по кикбокс и муай тай, член на борда на директорите на KWU SENSHI.Устремен към победата, Алберт Краус се нуждае само от една минута, за да нокаутира Каолан Каович с комбинация от удари и да стане първият в историята шампион на K-1 World Max 2002. "Ураганът“ Краус оставя зад себе си огромно бойно наследство – взима участие в 148 кикбокс битки, със 115 победи и впечатляващите 79 нокаута. С 7 победи в бокса преди това той показва силния си неотстъпчив характер, който явно се предава по наследство, тъй като синът му Градус Краус днес е изгряваща звезда в бокса.Анди Зауер е двукратен световен K-1 MAX шампион, четирикратен световен шампион по Shootboxing, Showtime 70MAX световен шампион и световен муай тай шампион, член на борда на директорите на KWU SENSHI.Тази година се отбелязват 20 години от впечатляващата победа на Зауер над титулувания боец Буакау Банчамек във финала на K-1 World MAX 2005 Championship.Това е и първата от трите им срещи, в които Анди Зауер има статистика от 2 победи над него. Друг интересен факт за шампионата от 2005 г. с 16 елитни бойци е, че Анди Зауер се бие на полуфинала срещу Казуя Ясухиро - резервен боец, заменил Масато, оттеглил се от турнира поради контузия.Първото по рода си Grand Prix издание на SENSHI ще посрещне още няколко световноизвестни бойци с впечатляващи титли и постижения, които ще се включат в реферския и съдийския състав - Тариел Николейшвили, Захари Дамянов, Ян Сокуп и Петър Мартинов. Билетите за международната галавечер са в продажба в мрежата на Eventim.bg – запазете още сега най-добрите места до арената на историческия Grand Prix турнир, който не е за изпускане.В тази ключова септемврийка вечер на брега на Черно море бойците в Grand Prix трябва да преминат през няколко тежки последователни срещи, изискващи изключителна физическа и психическа издръжливост на всеки претендент за титлата. Това е истинско изпитание не само на характера и волята на боеца, но и въпрос на стратегия, концентрация и силна жажда за победа.