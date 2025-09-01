Филип Кръстев официално си намери нов отбор. Това е членът на второто ниво в английския футбол - Чемпиъншип - Оксфорд Юнайтед.
23-годишният полузащитник отива в новия си клуб под наем от белгийския тим Ломел. Срокът на наема е до края на сезон 2025/26.
Очаква се първият двубой на Кръстев да бъде срещу изпадналия от Висшата лига и шампион на Англия за сезон 2015/16 Лестър.
Срещата е на 13-и септември 14:30 българско време. Оксфорд са домакините.
През последните месеци се говореше, че Кръстев ще бъде трансферират в испанския елитен Жирона, английския Шефилд Юнайтед и друг елитен тим от Нидерландия.
За последно Кръстев игра в елитния нидерландски Цвьоле.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.