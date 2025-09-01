ЗАРЕЖДАНЕ...
Уникален Русев с победа насред 30 000 в Париж в кеча!
Това се случи на събитието на Световната федерация по кеч (WWE) - "Clash in Paris", което се проведе снощи в зала "Paris La Défense Arena“ пред зашеметяващите 30 343 зрители по трибуните!
Пловдивчанинът записа победа след хватка за предаване (събмишън) в срещата, която бе без отказвания в стил "Добрият старомоден мач в Донибрук" ("Донибрук“ е дума за дива, непринудена битка или оспорвана, публична свободна битка, произлизаща от историческия панаир в Донибрук в Ирландия, който е бил известен с шума си. В професионалния кеч мач в Донибрук се отнася до сбиване без правила и често с използване на оръжия или мач, който наподобява сбиване в кръчма с реквизит).
Сблъсъкът, в който двамата използваха столове, маси, съндък, бъчви и какво ли още не, за да доминират над съперника, продължи над 20 игрови минути!
Друго впечатляващо бяха големите знамена на България и Ирландия, поставени около ринга, символизирайки родината на Русев и Шеймъс.
На няколко пъти публиката скандираше "Това е страхотно!" ("This is awsome"), което се случва много рядко.
Русев и Шеймъс са добри приятели извън ринга, а преди години бяха заедно в отбор, наречен "Лигата на нациите", в които беше и англичанина Уейд Барет, който снощи коментира на живо сблъсъка.
Срещата бе първа за българина в Европа от 6 години насам!
В основния сблъсък феновете на спорта видяха последната кеч среща на легендата Джон Сина на европейска почва. Той победи ютубъра Логан Пол.
