Ветераните на Суворово спечелиха четвъртото издание на футболния турнир в памет на легендите на Спартак Живко Господинов и Стефан Найденов, който се проведе на стадион "Локомотив“.Организатори на надпреварата са бившите играчи на "соколите“ Пламен Казаков и Антон Вълчанов със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Зоналния съвет на БФС – Варна.В събитието се включиха 4 отбора, като в полуфиналите Спартак Варна победи Провадия с 4:0, а Суворово се наложи с 6:2 над Черно море. Така в спора за първото място приятната изненада Суворово надигра драматично "соколите“ с 6:4, а в спора за третата позиция Провадия се справи с "моряците“ след 6:2Призьорите бяха наградени с купи от дъщерите на двете футболни легенди Анна Господинова и Даниела Найденова, а Пламен Казаков връчи специален плакет за заслуги към българския футбол на дългогодишния играч на Спартак Енчо Недев.Паметта на Жиката и Доктора, уважиха бившите им съотборници Иван Петров, Божидар Ставрев, Тодор Попов, Пламен Михов, ветерани и фенове.