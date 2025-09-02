ЗАРЕЖДАНЕ...
Във Варна се проведе турнир в памет на легендите Живко Господинов и Стефан Найденов
Организатори на надпреварата са бившите играчи на "соколите“ Пламен Казаков и Антон Вълчанов със съдействието на дирекция "Спорт“ към Община Варна и Зоналния съвет на БФС – Варна.
В събитието се включиха 4 отбора, като в полуфиналите Спартак Варна победи Провадия с 4:0, а Суворово се наложи с 6:2 над Черно море. Така в спора за първото място приятната изненада Суворово надигра драматично "соколите“ с 6:4, а в спора за третата позиция Провадия се справи с "моряците“ след 6:2
Призьорите бяха наградени с купи от дъщерите на двете футболни легенди Анна Господинова и Даниела Найденова, а Пламен Казаков връчи специален плакет за заслуги към българския футбол на дългогодишния играч на Спартак Енчо Недев.
Паметта на Жиката и Доктора, уважиха бившите им съотборници Иван Петров, Божидар Ставрев, Тодор Попов, Пламен Михов, ветерани и фенове.
XXI Републикански турнир по конен спорт за купите на Софийския университет ще се проведе във Варна
29.08
Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си
27.08
Боби Джоунс: Велев - Драганов ще е невероятен сблъсък! С Рой сме играли на ринга, удря като чук!
26.08
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
