Футболният турнир за деца в памет на легендарния защитник на Спартак Варна – Илия Кирчев ще се проведе на 5 септември на стадион "Локомотив“.Организатор на надпреварата, която се подновява след известно прекъсване е дирекция "Спорт“ към Община Варна със съдействието на Зоналния съвет на БФС Варна и ФК "Спартак 1918“ Варна.Илия Кирчев е рекордьор по изиграни мачове за родния си клуб в "А“ група. С екипа на "соколите“ е бронзов медалист през 1955 г, финалист за националната купа и участник в европейския турнир за КНК през 1961. Той е част от олимпийския тим на България в Мелбърн през 1956 г, който завършва на почетното трето място.Заявки за участие са дали отборите на ФК "Спартак 1918“ (Варна), ФК "Гранд Про“ (Варна), ФК "Вихър 2016“ (Вълчи дол) и ФК "Фратрия“ (Варна).Играе се две полувремена по 35 мин, като при равенство в редовното време се изпълняват по 5 дузпи. Разрешени са неограничен брой смени.09:00 ч. – ФК "Спартак 1918“– ФК "Гранд Про“10:40 ч. – ФК "Вихър 2016“– ФК "Фратрия“12:20 ч. – Загубил среща 1 – Загубил среща 214:00 ч. – Победител среща 1 – Победител среща 215:30 ч. Награждаване и закриване на турнира