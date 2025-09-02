ЗАРЕЖДАНЕ...
Изключителен Иван Иванов продължава битката за титлата на US Open
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Тенис
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Поставеният под №1 българин победи с 6:2, 6:3 представителя на домакините Максуел Екстед. Двубоят продължи час и 22 минути.
Шампионът от Уимбълдън при юношите Иванов постигна втора двусетова победа на турнира и на осминафиналите ще играе срещу Максимъс Дусолт (САЩ).
16-годишният Иванов, който е номер 1 в световната ранглиста, изостана с пробив за 1:2 в първия сет, но спечели следващите осем гейма. Така той спечели първата част с 6:2, поведе с 3:0 във втората, а след това затвори лесно мача в своя полза с 6:3.
По-рано днес Александър Василев също се класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си
27.08
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.