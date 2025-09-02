Братовчедът насе класира убедително за осминафиналите на сингъл при юношите на Откитото първенство на САЩ (US Open).Полуфиналистът от Уимбълдън и №4 в схемата Василев победи с 6:3, 6:2 (САЩ). Срещата продължи 70 минути. Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу(Чехия).Василев поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет срещу Мозейчук. Във втората част Василев поведе с 4:0 и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.По-късно днес ще се изиграят и два мача от надпреварата на двойки с българско участие.Поставените под №4 при юношите(Русия) ще играят срещу(Индия) и(Испания).Поставените под №8 при девойките(Франция) ще стартират с мач срещу германкитеВчерасе класира за втория кръг на двойки. Българката и(Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1(Китай) и(Япония) за 68 минути игра.