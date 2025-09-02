ЗАРЕЖДАНЕ...
Енгибар Енгибаров: Работим перфектно съвместно с Община Добрич и имаме големи общи планове
В него той обяви, че клубът привлича 22-годишният централен нападател Аарон Апия с цел подсилване на атаката.
Бившият защитник оповести, че ПФК Добруджа работи отлично съвместно с Община Добрич и двете страни имат големи планове, свързани с подобряване на инфраструктурата на стадион“Дружба“, като подчерта, че теренът на стадиона е в перфектно състояние и се поддържа на ниво от професионалисти в своята област.
Енгибаров допълни, че се надява в недалечно бъдеще школата на Добруджа да стане по-продуктивна и да вади таланти за първия отбор.
Спортният шеф се обърна към феновете на тима и ги призова да посещават още по-често мачовете на любимия отбор, които вече се играят у дома.
Енгибаров обърна внимание на добрия микроклимат в съблекалнята, но и даде да се разбере, че два червени картона за 7 мача са твърде много и е добре да се обърне внимание на представянето на играчите в този аспект.
Бившият бранител добави, че двамата с наставника Атанас Атанасов се разбират чудесно и се допълват взаимно в ежедневната работа, всеки в своя ресор.
Енгибаров пожела бързо възстановяване на защитника Здравко Серафимов, на когото предстои операция в Барселона.
Спортният директор не пропусна да изтъкне огромната роля, която има президентът Сергей Серафимов за възраждане на футбола в региона и изрази надежда, че добрите дни за Добруджа тепърва предстоят.
/
/
