В Черно море не са приключили с трансферите. След като привлякоха Джелани Уотсън-Гейл, "моряците“ си осигуриха и първо българско попълнение -, анонсира клубът.Гардът носеше екипа на Берое, присъединявайки се към отбора в края на миналия август, а като най-опитен заслужи и капитанската лента. В средата на юли стана ясно, че двете страни няма да продължат заедно.Петков завърши сезона със средни показатели от 11 точки, 1.8 борби и 3.7 асистенции за 29 мача във всички турнири на местна почва.Той сложи край на втория си втори престой в Берое след като игра за отбора и през 2014/2015.33-годишният баскетболист е трупал опит още в Овергаз, Дунав Русе, Академик Благоевград, Ямбол, Балкан, ЦСКА и Левски, както и във втория отбор на "сините“. С Левски има едно злато и сребърното отличие в НБЛ. Двукратен носител на Купата на България, а във визитката му личат още две сребърни отличия от същия турнир. Към колекцията му с Левски има една Суперкупа на България и едно второ място в Балканската лига. Освен това със "сините" печели още бронз в родния елит.188-сантиметровият плеймейкър може да се похвали с титлата и среброто в българския елит, които заслужи със "зелените“. При престоя си в Академик стигна до среброто и бронза във втория ни ешелон. Той остави следа и с "армейците“, с които има сребро за Купата на страната и бронз от първенството.