Община Варна награди млада спортна надежда
Призът бе връчен от заместник-кмета Илия Коев, а на събитието присъстваха и Юрджан Ахмед, директор на общинско предприятие "Спорт Варна", личния му треньор Симеон Попхлебаров, президента на клуб "Суперспорт"- Варна Руслан Грозданов, неговите родители, както и гости.
Християн Касабов е сребърен медалист в дисциплината 110 м с препятствия от Европейското първенство по лека атлетика за юноши до 20 години, което се проведе в Тампере, Финландия. Младият варненски спортист е сред големите надежди на българската лека атлетика и с постижението си донесе заслужен престиж за страната ни и за родния си град. В Тампере той постави и национални рекорди за тази възраст.
От своя страна Християн дари на Музея на спорта потникът, с който бяга на шампионата.
Пред Varna24.bg той разкри, че усилено се готви за Световното първенство в Орегон, САЩ, което ще се проведе през 2026 година.
