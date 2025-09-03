Испанският национален отбор се оценява на 1.27 милиарда евро! Това сочи статистиката на специализирания сайт за цени на футболисти - transfermarkt.com.Най-скъп е мегазвездата. 18-годишният вундеркинд е оценяван на 200 милиона евро!Съотборникът му в Барселонаструва 140 милиона евро, а носителят на "Златна топка" за 2024-а година- 110 милиона евро.е оценен на 70 милиона евро."Най-евтин" от европейския шампион е. Дясното крило на Райо Валекано в момента струва 4 милиона евро.За сравнение целият национален отбор на България е на стойност 36.95 милиона евро.Това означава, че България е цели 36 пъти по-малко от Ла Фурия Роха. Съставът нае цялостно над 5 пъти по-евтин от най-скъпия играч на испанците -(8 милиона евро), следван от(5 милиона евро) и(3 милиона евро).