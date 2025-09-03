ЗАРЕЖДАНЕ...
Сам Ламин Ямал струва над 5 пъти повече от целия национален отбор на България
Най-скъп е мегазвездата Ламин Ямал. 18-годишният вундеркинд е оценяван на 200 милиона евро!
Съотборникът му в Барселона Педри струва 140 милиона евро, а носителят на "Златна топка" за 2024-а година Родри - 110 милиона евро.
Нико Уилямс е оценен на 70 милиона евро.
"Най-евтин" от европейския шампион е Хорхе де Фрутос. Дясното крило на Райо Валекано в момента струва 4 милиона евро.
За сравнение целият национален отбор на България е на стойност 36.95 милиона евро.
Това означава, че България е цели 36 пъти по-малко от Ла Фурия Роха. Съставът на Илиан Илиев е цялостно над 5 пъти по-евтин от най-скъпия играч на испанците - Ламин Ямал!
В българския тим най-високо оценен е Кирил Десподов (8 милиона евро), следван от Илия Груев-младши (5 милиона евро) и Марин Петков (3 милиона евро).
