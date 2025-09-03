Сподели Сподели
Испанският национален отбор се оценява на 1.27 милиарда евро! Това сочи статистиката на специализирания сайт за цени на футболисти - transfermarkt.com. 

Най-скъп е мегазвездата Ламин Ямал. 18-годишният вундеркинд е оценяван на 200 милиона евро! 

Съотборникът му в Барселона Педри струва 140 милиона евро, а носителят на "Златна топка" за 2024-а година Родри - 110 милиона евро. 

Нико Уилямс е оценен на 70 милиона евро. 

"Най-евтин" от европейския шампион е Хорхе де Фрутос. Дясното крило на Райо Валекано в момента струва 4 милиона евро. 

За сравнение целият национален отбор на България е на стойност 36.95 милиона евро. 

Това означава, че България е цели 36 пъти по-малко от Ла Фурия Роха. Съставът на Илиан Илиев е цялостно над 5 пъти по-евтин от най-скъпия играч на испанците - Ламин Ямал

В българския тим най-високо оценен е Кирил Десподов (8 милиона евро), следван от Илия Груев-младши (5 милиона евро) и Марин Петков (3 милиона евро).