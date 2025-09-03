Мъжкият национален отбор на България показа значително по-добро лице във втората контролна среща срещу Япония, но допусна обрат и загуби с 2:3 гейма – 18:25, 25:23, 25:21, 17:25, 10:15.В сравнение с първия двубой, селекционерътнаправи една промяна в стартовия състав –започна вместои остана на терена през целия мач, като завърши с 9 точки.Останалата част от стартовата шестица включваше:, и либероЯпония започна вихрено срещата, като наложи сериозен натиск от начален удар, отбелязвайки 5 директни аса. Българският отбор срещна затруднения в посрещането и закономерно отстъпи с 18:25.Във втория гейм националите стабилизираха посрещането, което позволи по-добра игра в атака. България изравни след 25:23.В третата част България се представи отлично на блокада – цели 6 точки от блок, които доведоха до пълна доминация и успех с 25:21 за 2:1 гейма.В следващия гейм Япония се мобилизира и диктуваше темпото. В състава на България влезена мястото на капитана, но домакините се наложиха с 25:17, изравнявайки резултата.В решаващата част японският отбор демонстрира по-добра ефективност в атака и контраатака, затваряйки мача с 15:10.отново бе най-резултатен с 24 точки (55% успеваемост в атака, 1 ас, 1 блокада).добави 12 точки,завърши с 11 точки (вкл. 1 ас и 3 блокади)България продължава подготовката си за Световното първенство във Филипините (12–28 септември), като на 7 септември се мести в Хирошима. Там националите ще изиграят още две контролни срещи – срещу САЩ на 8 и 9 септември.