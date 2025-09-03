ЗАРЕЖДАНЕ...
България изтърва Япония във втората контрола преди Мондиала по волейбол
В сравнение с първия двубой, селекционерът Джанлоренцо Бленджини направи една промяна в стартовия състав – Мартин Атанасов започна вместо Георги Татаров и остана на терена през целия мач, като завърши с 9 точки.
Останалата част от стартовата шестица включваше: Алекс Грозданов, Симеон Николов, Илия Петков, Александър Николов, и либеро Дамян Колев.
Япония започна вихрено срещата, като наложи сериозен натиск от начален удар, отбелязвайки 5 директни аса. Българският отбор срещна затруднения в посрещането и закономерно отстъпи с 18:25.
Във втория гейм националите стабилизираха посрещането, което позволи по-добра игра в атака. България изравни след 25:23.
В третата част България се представи отлично на блокада – цели 6 точки от блок, които доведоха до пълна доминация и успех с 25:21 за 2:1 гейма.
В следващия гейм Япония се мобилизира и диктуваше темпото. В състава на България влезе Преслав Петков на мястото на капитана Алекс Грозданов, но домакините се наложиха с 25:17, изравнявайки резултата.
В решаващата част японският отбор демонстрира по-добра ефективност в атака и контраатака, затваряйки мача с 15:10.
Александър Николов отново бе най-резултатен с 24 точки (55% успеваемост в атака, 1 ас, 1 блокада). Аспарух Аспарухов добави 12 точки, Илия Петков завърши с 11 точки (вкл. 1 ас и 3 блокади)
България продължава подготовката си за Световното първенство във Филипините (12–28 септември), като на 7 септември се мести в Хирошима. Там националите ще изиграят още две контролни срещи – срещу САЩ на 8 и 9 септември.
Варна е домакин на 4-тия футболен турнир за ветерани в памет на Живко Господинов и Стефан Найденов
29.08
