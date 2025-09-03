, селекционер на националния отбор на България, говори на официална пресконференция преди старта на световните квалификации. Лъвовете започват утре пресявките, а техен съперник е актуалния европейски шампион Испания.Срещата започва в 21:45 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски"."Испания е силен отбор и не трябва да се концентрираме върху един футболист. Както от Ламин Ямал, така мога да изброя още десет футболисти. Концентрирани сме. Трябва да се погрижим линиите да са близо и да няма възможност за Ямал и други, както казахте, да имат стрелкови възможности.Подкрепата от публиката? Със сигурност нашият отбор не е играл пред толкова много публика у дома, въпреки че в Пловдив стадионът беше пълен в Лига на нациите. Надявам се, че този импулс от публиката ще ни тласне в правилната посока. Както казахте, има разлика в класите, но в нашата история много пъти сме постигали добри резултати срещу отбори като Испания.Не е нещо по-различно да сме говорили, футболистите знаят срещу кой играем, обстановката, в такива мачове и малкото, което направиш, може да се забележи. Знаем, че трябва да бягаме повече, да сме повече отбор от друг път. Футболистите знаят тези факти. Със сигурност за този мач, който и да беше треньор на националния отбор, щеше да бъде най-важният мач в кариерата. Това е най-важният мач на мен, а може би и на една част от играчите. Не обичам да играя с "ако", не искам с много приказки да отиваме в другата крайност.Естествено, излизаме за позитивен резултат, знаейки кой срещаме. Като цяло досега противниците ни не са били от тази класа, като изключим баражите, най-тежката загуба ни е от Северна Ирландия, но пак повтарям срещу противници не на нивото на Испания. Трябва много да се трудим и футболистите го знаят. Гледахме видео, футболистите познават добре испанците, те не правят много ротации - отбори като Франция и Нидерландия са принудени от Испания да играят нисък блок, няма да е изненада, ако и ние прибегнем до това.Единствен пропусна тренировка заради проблеми е Лукас Петков, още не сме решили дали можем да го ползваме. За състава - имаме някаква основа, но със сигурност имаме три-четири поста, за които трябва да изберем. Знаете, че имаме проблем с централните защитници. Така че имаме някои съмнения върху състава, утре е дълъг ден и ще се решава", коментира Илиев.