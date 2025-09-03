Българският национален отбор по футбол направи последна тренировка преди сблъсъка с европейския шампион Испания.Това ще бъде първа световна квалификация за Мондиал 2026 и за двата тима.Срещата е утре вечер (четвъртък) от 21:45 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски", който ще бъде с пълен капацитет.Двубоят е от група "Е" и ще бъде ръководен от сръбския съдияВ българския тим няма сериозни проблеми. Единствената въпросителна е нападателят"Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков. Още не сме решили дали можем да го ползваме", разкри селекционерътна пресконференцията преди мача.