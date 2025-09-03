Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Българският национален отбор по футбол направи последна тренировка преди сблъсъка с европейския шампион Испания. 

Това ще бъде първа световна квалификация за Мондиал 2026 и за двата тима. 

Срещата е утре вечер (четвъртък) от 21:45 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски", който ще бъде с пълен капацитет. 

Двубоят е от група "Е" и ще бъде ръководен от сръбския съдия Сърджан Йованович.

В българския тим няма сериозни проблеми. Единствената въпросителна е нападателят Лукас Петков.

"Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков. Още не сме решили дали можем да го ползваме", разкри селекционерът Илиан Илиев на пресконференцията преди мача.