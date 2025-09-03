ЗАРЕЖДАНЕ...
Националите тренират с настроение преди битката с Испания
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Това ще бъде първа световна квалификация за Мондиал 2026 и за двата тима.
Срещата е утре вечер (четвъртък) от 21:45 часа българско време на Националния стадион "Васил Левски", който ще бъде с пълен капацитет.
Двубоят е от група "Е" и ще бъде ръководен от сръбския съдия Сърджан Йованович.
В българския тим няма сериозни проблеми. Единствената въпросителна е нападателят Лукас Петков.
"Единственият, който пропусна една тренировка заради проблем, е Лукас Петков. Още не сме решили дали можем да го ползваме", разкри селекционерът Илиан Илиев на пресконференцията преди мача.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Варна е домакин на 4-тия футболен турнир за ветерани в памет на Живко Господинов и Стефан Найденов
29.08
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.