Вижте кога ще се играят Левски-Лудогорец и ЦСКА-Лудогорец
Лидерите в класирането Левски и Лудогорец излизат на "Георги Аспарухов“ на 19 септември от 20:30 часа.
Ето пълната програма:
VIII КРЪГ
12 септември, петък, 17:30 часа
БЕРОЕ - БОТЕВ ВРАЦА
12 септември, петък, 19:45 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ - МОНТАНА
13 септември, събота, 17:45 часа
СПАРТАК ВАРНА - АРДА
13 септември, събота, 20:15 часа
ЦСКА - СЕПТЕМВРИ
14 септември, неделя, 18:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛУДОГОРЕЦ
14 септември, неделя, 20:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - ЛЕВСКИ
15 септември, понеделник, 18:00 часа
ЦСКА 1948 - СЛАВИЯ
15 септември, понеделник, 20:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ - ДОБРУДЖА
V КРЪГ - ОТЛОЖЕНА СРЕЩА
18 септември, четвъртък, 17:30 часа
АРДА - ЦСКА
IX КРЪГ
19 септември, петък, 17:45 часа
МОНТАНА - СПАРТАК ВАРНА
19 септември, петък, 20:30 часа
ЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ
20 септември, събота, 17:00 часа
ДОБРУДЖА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
20 септември, събота, 19:30 часа
ЦСКА 1948 - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
21 септември, неделя, 17:45 часа
СЕПТЕМВРИ - БОТЕВ ПЛОВДИВ
21 септември, неделя, 20:15 часа
СЛАВИЯ - БЕРОЕ
22 септември, понеделник, 18:00 часа
АРДА - ЧЕРНО МОРЕ
22 септември, понеделник, 20:30
БОТЕВ ВРАЦА - ЦСКА
X КРЪГ
25 септември, четвъртък, 17:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЦСКА 1948
26 септември, петък, 20:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ
27 септември, събота, 17:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ - СЕПТЕМВРИ
27 септември, събота, 20:00 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ - ЦСКА
28 септември, неделя, 15:00 часа
СПАРТАК ВАРНА - СЛАВИЯ
28 септември, неделя, 17:30 часа
АРДА - БОТЕВ ВРАЦА
28 септември, неделя, 20:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ - МОНТАНА
29 септември, понеделник, 20:15 часа
БЕРОЕ - ДОБРУДЖА
VI КРЪГ - ОТЛОЖЕНА СРЕЩА
30 септември, вторник, 17:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ
XI КРЪГ
3 октомври, петък, 17:30 часа
СЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
3 октомври, събота, 19:45 часа
СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
4 октомври, събота, 15:15 часа
ЦСКА 1948 - СПАРТАК ВАРНА
4 октомври, събота, 17:45 часа
МОНТАНА - ЧЕРНО МОРЕ
4 октомври, събота, 20:15 часа
ЛЕВСКИ - БЕРОЕ
5 октомври, неделя, 15:00 часа
ДОБРУДЖА - АРДА
5 октомври, неделя, 17:30 часа
БОТЕ ВРАЦА - БОТЕВ ПЛОВДИВ
5 октомври, неделя, 20:15 часа
ЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ
/
/
