От Българския футболен съюз обявиха програмата за следващите 4 кръга в Първа лига (8-и до 11-и включително).Лидерите в класирането Левски и Лудогорец излизат на "Георги Аспарухов“ на 19 септември от 20:30 часа.Ето пълната програма:VIII КРЪГ12 септември, петък, 17:30 часаБЕРОЕ - БОТЕВ ВРАЦА12 септември, петък, 19:45 часаБОТЕВ ПЛОВДИВ - МОНТАНА13 септември, събота, 17:45 часаСПАРТАК ВАРНА - АРДА13 септември, събота, 20:15 часаЦСКА - СЕПТЕМВРИ14 септември, неделя, 18:00 часаЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛУДОГОРЕЦ14 септември, неделя, 20:30 часаЛОКОМОТИВ СОФИЯ - ЛЕВСКИ15 септември, понеделник, 18:00 часаЦСКА 1948 - СЛАВИЯ15 септември, понеделник, 20:30 часаЧЕРНО МОРЕ - ДОБРУДЖАV КРЪГ - ОТЛОЖЕНА СРЕЩА18 септември, четвъртък, 17:30 часаАРДА - ЦСКАIX КРЪГ19 септември, петък, 17:45 часаМОНТАНА - СПАРТАК ВАРНА19 септември, петък, 20:30 часаЛЕВСКИ - ЛУДОГОРЕЦ20 септември, събота, 17:00 часаДОБРУДЖА - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ20 септември, събота, 19:30 часаЦСКА 1948 - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ21 септември, неделя, 17:45 часаСЕПТЕМВРИ - БОТЕВ ПЛОВДИВ21 септември, неделя, 20:15 часаСЛАВИЯ - БЕРОЕ22 септември, понеделник, 18:00 часаАРДА - ЧЕРНО МОРЕ22 септември, понеделник, 20:30БОТЕВ ВРАЦА - ЦСКАX КРЪГ25 септември, четвъртък, 17:30 часаБОТЕВ ПЛОВДИВ - ЦСКА 194826 септември, петък, 20:00 часаЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ27 септември, събота, 17:30 часаЧЕРНО МОРЕ - СЕПТЕМВРИ27 септември, събота, 20:00 часаЛОКОМОТИВ СОФИЯ - ЦСКА28 септември, неделя, 15:00 часаСПАРТАК ВАРНА - СЛАВИЯ28 септември, неделя, 17:30 часаАРДА - БОТЕВ ВРАЦА28 септември, неделя, 20:00 часаЛУДОГОРЕЦ - МОНТАНА29 септември, понеделник, 20:15 часаБЕРОЕ - ДОБРУДЖАVI КРЪГ - ОТЛОЖЕНА СРЕЩА30 септември, вторник, 17:30 часаБОТЕВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИXI КРЪГ3 октомври, петък, 17:30 часаСЕПТЕМВРИ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ3 октомври, събота, 19:45 часаСЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ4 октомври, събота, 15:15 часаЦСКА 1948 - СПАРТАК ВАРНА4 октомври, събота, 17:45 часаМОНТАНА - ЧЕРНО МОРЕ4 октомври, събота, 20:15 часаЛЕВСКИ - БЕРОЕ5 октомври, неделя, 15:00 часаДОБРУДЖА - АРДА5 октомври, неделя, 17:30 часаБОТЕ ВРАЦА - БОТЕВ ПЛОВДИВ5 октомври, неделя, 20:15 часаЦСКА - ЛУДОГОРЕЦ