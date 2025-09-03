ЗАРЕЖДАНЕ...
Луис де ла Фуенте на въпрос на Фокус: В нашия отбор няма незаменими
Той бе попитан от репортера ни доколко би се изменила тактиката, при положение, че трима основни футболисти ги няма и кои от неговите играчи умеят да се справят най-добре срещу нисък защитен блок?
"Независимо, че сме лишени от трима състезатели - Гави, Фабиан Руиз и Йереми Пино, ние разполагаме с други играчи, които могат да ги заменят успешно, и то доста добре. Така те ще могат да защитят нашата теория за играта ни, схемата ни и философията, която изповядваме чрез бързо владеене на топката, скорост, последен пас и спокойствие в средата на терена. Всеки в отбора е наясно с това, независимо, че играчите имат различни характеристики. Отборът е над всичко, тактиката ни е над всичко. Това, което изповядваме като футбол, е над всичко.
Убеден съм, че с наличните играчи ще успеем да направим нещата точно, както трябва, за да постигнем целите си утре", заяви Луис де ла Фуенте.
Актуални спортни новини:
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
