Варненецът Иван Иванов е на четвъртфинал на US Open без загубен сет!
© БФ Тенис
Този път шампионът от "Уимбълдън" спечели със 7:6(3), 6:4 срещу представителя на домакините Максимъс Дюсо.
Срещата продължи 1 час и 38 минути като бе първи между тях.
Това бе трета поредна победа за Иванов над представител на САЩ в надпреварата от три срещи като той все още е без загубен сет в надпреварата!
В битка за място на полуфинал 16-годишният мегаталант, трениращ в школата на Рафаел Надал в Майорка, ще срещне германеца Макс Шьонхаус.
Двамата се познават много добре.
Поставеният под номер 8 в схемата победи нашенеца на полуфиналите на тазгодишния "Ролан Гарос" за юноши (2:0 сета), но Иванов се реваншира с успех на същата фаза, но на "Уимбълдън" (2:0 сета).
Припомняме, че по-рано днес за четвъртфиналите се класира и братовчедът на Григор Димитров - Александър Василев.
/
/
