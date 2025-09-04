Програмата за начално обучение по плуване на басейн "Делфини“ за деца от 8 до 12-годишна възраст продължава. Организатори за пореден път са ОП "Спорт – Варна“, Дирекция "Спорт“ към Община Варна и спортните клубове, ползващи безвъзмездно общинските спортни бази.Записването ще е в периода от 16.09. до 21.09.2025 г. на касата на плувния басейн от 07.00 до 13.00 часа и 14.00 – 20.00 часа. Обучението е безплатно и включва 20 учебни часа, като на касата на ПБ "Делфини“ се заплаща такса от 20 лева за вход в басейна. Тренировъчният процес започва на 22.09.2025 г. (понеделник).За допълнителна информация – ПБ "Делфини“: 052 820 640