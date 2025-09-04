Новак Джокович подобрява рекорд след рекорд!
С класирането си за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) за сезон 2025, Ноле се превърна в единственият тенисист в историята с над 95 победи на всеки един от четирите турнира от Големия шлем.
Преглед на статистиката показва, че той е спечелил точно 100 двубоя на "Ролан Гарос". С 99 е на любимия му "Аустрелиън Опън". На най-малкия континент сърбинът има цели 10 трофея, което е повече от всеки друг в историята!
На смятания за най-престижен турнир - "Уимбълдън" Джокович е с 97 победи, а на настоящия - "US Open" балканецът е с 95, но цифрата може да расте, ако Ноле продължи с победите.
Утре вечер от 22:00 часа българско време той излиза срещу Карлос Алкарас в битка за големия финал.
Другият сблъсък противопоставя световния номер 1 Яник Синер от Италия срещу канадеца Феликс Оже-Алиасим.
Ако Новак Джокович спечели турнира, то той ще се превърния в единственият тенесист в историята с 25 титли от турнир от Големия шлем на сингъл!
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.