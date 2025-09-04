Черно море ще изиграе контрола среща с румънския Фарул в паузата в първенството заради ангажиментите на националните отбори.Двубоят е утре от 15:00 или 15:300 часа в Констанца, Румъния.След паузата в 8-ия кръг на първенството Черно море и домакин на новака в елита Добруджа на 15 септември (понеделник) от 20:30 часа.