Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Черно море ще изиграе контрола среща с румънския Фарул в паузата в първенството заради ангажиментите на националните отбори. 

Двубоят е утре от 15:00 или 15:300 часа в Констанца, Румъния. 

След паузата в 8-ия кръг на първенството Черно море и домакин на новака в елита Добруджа на 15 септември (понеделник) от 20:30 часа.