Изключителен успех записа преди броени минути Александър Василев. Братовчедът на звездата ни в мъжкия тенис Григор Димитров се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) при юношите. 

18-годишният левичар победи с 6:3, 7:5 представителят на домакините Андрю Джонсън

Срещата продължи 1 час и 36 минути. 

Българинът направи 14 уинъра срещу 11 за съперника му. 

Това бе трети успех над американец в надпреварата за Василев и общо четвърти от старта на състезанието, в което е поставен под номер 5.

В битка за големия финал полуфиналистът от "Уимбълдън" и четвъртфиналист от "Ролан Гарос" при подрастващите ще срещне спечелилия измежду Гуто от Бразилия и Бондинг от Великобритания.