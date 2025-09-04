Изключителен успех записа преди броени минути. Братовчедът на звездата ни в мъжкия тениссе класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) при юношите.18-годишният левичар победи с 6:3, 7:5 представителят на домакинитеСрещата продължи 1 час и 36 минути.Българинът направи 14 уинъра срещу 11 за съперника му.Това бе трети успех над американец в надпреварата за Василев и общо четвърти от старта на състезанието, в което е поставен под номер 5.В битка за големия финал полуфиналистът от "Уимбълдън" и четвъртфиналист от "Ролан Гарос" при подрастващите ще срещне спечелилия измеждуот Бразилия иот Великобритания.