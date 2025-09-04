ЗАРЕЖДАНЕ...
Фантастично! Двама българи на полуфинал на US Open!
Двубоят продължи 2 часа и 6 минути.
16-годишният мегаталант, който тренира в школата на Рафаел Надал в Майорка, спечели първата част, а във втората падна на 0, за да допусне първи сет пасив в надпреварата.
В третата Иванов поведе с ранен пробив, който бе върнат от Шьонхаус, но в шампионския тайбрек постигна убедителен успех с 10:3 точки.
Това бе втори успех на Иванов над този съперник. Двамата си размениха победи на полуфиналите на тазгодишните "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".
В битката за големия финал варненецът Иван Иванов ще играе с изненадата в турнира Зангар Нурланули от Казахстан.
Малко преди Иванов за полуфиналите се класира и Александър Василев. Братовчедът на Григор Димитров надигра представител на домакините, за да стигне до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем при подрастващите.
18-годишният Василев ще играе за класиране на големия финал с Луис Гуто Мигел (Бразилия).
Така България има двама полуфиналисти на турнир от Големия шлем за втори път през тази година след юношеския "Уимбълдън". Там титлата спечели Иван Иванов, а Василев бе много близо до финал, но допусна обрат на полуфиналите.
Мечтата за български финал на Мейджър турнир все още е жива!
/
/
Марио Петров: Вярата ме спаси, а инцидентът ме промени завинаги! Сбогуването с ринга беше непоносимо
03.09
