Световният номер 1 в юношеския тениссе класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) при подрастващите след труден успех с 2:1 сета (6:4, 0:6, 7:6(10:3)) над 8-ия поставенот Германия.Двубоят продължи 2 часа и 6 минути.16-годишният мегаталант, който тренира в школата нав Майорка, спечели първата част, а във втората падна на 0, за да допусне първи сет пасив в надпреварата.В третата Иванов поведе с ранен пробив, който бе върнат от Шьонхаус, но в шампионския тайбрек постигна убедителен успех с 10:3 точки.Това бе втори успех на Иванов над този съперник. Двамата си размениха победи на полуфиналите на тазгодишните "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".В битката за големия финал варненецът Иван Иванов ще играе с изненадата в турнираот Казахстан.Малко преди Иванов. Братовчедът нанадигра представител на домакините, за да стигне до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем при подрастващите.18-годишният Василев ще играе за класиране на големия финал с(Бразилия).Така България има двама полуфиналисти на турнир от Големия шлем за втори път през тази година след юношеския "Уимбълдън". Там титлата спечели, а Василев бе много близо до финал, но допусна обрат на полуфиналите.Мечтата за български финал на Мейджър турнир все още е жива!