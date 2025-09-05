ЗАРЕЖДАНЕ...
България загуби от Испания за първи път като домакин!
Двубоят се проведе пред впечатляващите 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски".
Това бе и първа среща между тези два тима на българска земя в исторически план.
Головете паднаха през първата част.
Резултатът откри Микел Оярсабал в 5-ата минута след асистенция на Мартин Субименди.
В 30-ата минута Марк Кукурея покачи на 2:0, вкарвайки изключителен гол след удар от движение, отправяйки топката в горния десен ъгъл на вратата.
Класическото 3:0 оформи Микел Мерино след удар с глава в 38-ата минута.
Към средата на първата част Радослав Кирилов надигра по левия фланг Педро Поро и стреля. Получи се рикошет в испанския защитник, а топката се удари в левия страничен стълб на Унай Симон. Това беше и най-сериозното положение пред трикольорите.
Българският национален отбор е играл пет пъти с Ла Фурия Роха преди днешния сблъсък. Подробности за срещите може да четете ТУК.
Настоящият състав на Испания е най-скъпият национален отбор, който е идвал у нас за сблъсък с България. Вижте подробности за това - ТУК.
Срещата България - Испания бе от група "Е". В другата среща от тази група Турция победи Грузия с 3:2 като гост.
