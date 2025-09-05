победата над България в световна квалификация, провела се на препълнения национален стадион "Васил Левски" в столицата.
На пресконференцията след мача специалистът отговори на само един въпрос, зададен от българска медия и това бе "Фокус":
Дали успяхте да изпълните тактическия си план и с какво ви изненада съперникът през второто полувреме?
"Дойдохме да вземем нашето, да извлечеме най-доброто от този двубой. Изглеждаше сякаш второто полувреме бяхме малко по-мудни, но това бе следствие на това, което направихме през първата част и начинът, по който реализирахме головете", заяви специалистът.
"Никога не е лесно. Беше по-лесно, защото може би започнахме силно с ранен гол. Отборът беше концентриран. Успяхме да вкараме веднага още един гол, реализирахме три гола до почивката. Показахме едно високо ниво още преди почивката, задържахме го и през втората част, така че съм доволен“.
"Първият гол отвори вратата към победата, започнахме добре, имахме и други положения. Във футбола трябва да работиш и да си постоянен, за да печелиш. Не спряхме да атакуваме. Поздравявам футболистите, трябва да работим и да продължаваме да работим“.
"Фантастично беше на трибуните, истински празник. България е добър отбор, видях се с някои приятели, атмосферата беше уникална, ще ми остане прекрасен спомен“, коментира още Де ла Фуенте.
