Варна е домакин на турнири по канадска борба, дартс и лека атлетика за хора с увреждания
Събитията тази година ще се състоят в хотел "Камчия“ в курортен комплекс Златни пясъци, като се очаква участие на над 50 състезатели от различни градове в страната. На 8 септември от 14:00 до 18:00 ч. ще бъде турнирът по канадска борба. Надпреварата ще бъде своеобразна генерална репетиция за юбилейното 30-то световно първенство по канадска борба за хора с увреждания, което ще се състои през септември 2025 г. в курорта Албена.
На следващия ден, от 14:00 до 18:00 ч., в хотел "Камчия“ ще се проведе турнирът по дартс, а от 11:00 ч. в зала "Локомотив“ ще стартира националният турнир по лека атлетика за хора с увреждания. В него ще участват около 70 атлети от 14 клуба в страната, които ще се състезават в дисциплините бягане на 100 и 200 метра, дълъг скок, хвърляне на диск и тласкане на гюле.
Проявата се реализира с подкрепата на Община Варна и Министерството на младежта и спорта. Сред официалните гости ще бъдат председателят на федерацията по спорт за хора със зрителни увреждания Иван Янев и главният експерт в общинската спортна дирекция Пенка Анастасова.
